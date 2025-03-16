Часть аварийного дома с людьми внутри обрушилась под Калининградом
В Константиновке рухнул аварийный дом. Обложка © Telegram / Прокуратура Калининградской области
В посёлке Константиновка Калининградской области произошло частичное обрушение аварийного жилого дома, который подлежал расселению. Угол здания превратился в кучу завалов в ночь на 8 марта. На момент происшествия в доме проживали три семьи, сообщает прокуратура региона.
«Прокуратура Гурьевского района проводит проверку по факту обрушения стены аварийного дома», — уточнили в надзорном органе.
По данным «Рен-ТВ», жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда, однако большинство семей предпочли разъехаться по съёмным квартирам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.
А в Турции недавно целиком обрушился четырёхэтажный жилой дом. Под завалами оказались несколько человек, все они — граждане Сирии.