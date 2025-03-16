Часть аварийного дома с людьми внутри обрушилась под Калининградом

В посёлке Константиновка Калининградской области произошло частичное обрушение аварийного жилого дома, который подлежал расселению. Угол здания превратился в кучу завалов в ночь на 8 марта. На момент происшествия в доме проживали три семьи, сообщает прокуратура региона.

«Прокуратура Гурьевского района проводит проверку по факту обрушения стены аварийного дома», — уточнили в надзорном органе.

По данным «Рен-ТВ», жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда, однако большинство семей предпочли разъехаться по съёмным квартирам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.