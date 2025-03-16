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16 марта, 02:47

Часть аварийного дома с людьми внутри обрушилась под Калининградом

В Константиновке рухнул аварийный дом. Обложка © Telegram / Прокуратура Калининградской области

В Константиновке рухнул аварийный дом. Обложка © Telegram / Прокуратура Калининградской области

В посёлке Константиновка Калининградской области произошло частичное обрушение аварийного жилого дома, который подлежал расселению. Угол здания превратился в кучу завалов в ночь на 8 марта. На момент происшествия в доме проживали три семьи, сообщает прокуратура региона.

«Прокуратура Гурьевского района проводит проверку по факту обрушения стены аварийного дома», — уточнили в надзорном органе.

По данным «Рен-ТВ», жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда, однако большинство семей предпочли разъехаться по съёмным квартирам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

Потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке
Потолок рухнул прямо на людей в водном комплексе во Владивостоке

А в Турции недавно целиком обрушился четырёхэтажный жилой дом. Под завалами оказались несколько человек, все они — граждане Сирии.

Антон Голыбин
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