Жилой дом обрушился в Турции, под завалами находятся люди
NTV: В Турции рухнул четырёхэтажный жилой дом, под завалами остаются люди
В Турции обрушился четырëхэтажный жилой дом. Момент трагедии попал на видео. Как сообщает телеканал NTV, под обломками могут находиться люди.
Момент обрушения здания. Видео © X / BPT
Инцидент произошёл вечером в районе Селчук провинции Конья. На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники полиции. По предварительным данным, здание пустовало, однако информация не подтверждена.
Агентство DHA уточняет, что уже удалось спасти двух человек, но работы по разбору завалов продолжаются. Причины обрушения здания пока неизвестны. Власти начали расследование, чтобы установить, что привело к трагедии.
Ранее крупный пожар произошёл в турецком отеле Gran Kartel. Согласно последним данным, погибло 79 человек, в связи с расследованием трагедии задержали 11 человек.
X / BPT