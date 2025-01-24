Жилой дом обрушился в Турции, под завалами находятся люди

В Турции обрушился четырëхэтажный жилой дом. Момент трагедии попал на видео. Как сообщает телеканал NTV, под обломками могут находиться люди.

Момент обрушения здания. Видео © X / BPT

Инцидент произошёл вечером в районе Селчук провинции Конья. На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники полиции. По предварительным данным, здание пустовало, однако информация не подтверждена.