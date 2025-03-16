Аферисты освоили уникальную схему для обхода защиты мобильных банков
МВД раскрыло новую мошенническую схему с SIM-картами и мобильными банками
В полиции раскрыли новую схему мошенников, направленную на получение доступа к SIM-картам и мобильным банкам россиян с помощью телефонных звонков. Детали хитрого метода со ссылкой на документы МВД озвучили в ТАСС.
По данным правоохранителей, всё начинается со звонка. Злоумышленники представляются инженерами сотового оператора и настаивают на необходимости проверить телефонную линию. Для этого жертву просят набрать определённые комбинации цифр, например, #90 или #09. После этого мошенники получают доступ к SIM-карте и могут использовать её для звонков за чужой счёт или проникновению в мобильный банк. Чтобы не попасться на уловку, в МВД рекомендуют при первых же подозрениях бросать трубку.
А ранее в МВД сообщили о ещё одной новой схеме аферистов, которая позволяет им наживаться на россиянах при помощи ответных телефонных звонков. Правоохранители отмечают: развод начинается с безобидной SMS с просьбой перезвонить.
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