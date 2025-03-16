Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 03:21
3121

Аферисты освоили уникальную схему для обхода защиты мобильных банков

МВД раскрыло новую мошенническую схему с SIM-картами и мобильными банками

В полиции раскрыли новую схему мошенников, направленную на получение доступа к SIM-картам и мобильным банкам россиян с помощью телефонных звонков. Детали хитрого метода со ссылкой на документы МВД озвучили в ТАСС.

По данным правоохранителей, всё начинается со звонка. Злоумышленники представляются инженерами сотового оператора и настаивают на необходимости проверить телефонную линию. Для этого жертву просят набрать определённые комбинации цифр, например, #90 или #09. После этого мошенники получают доступ к SIM-карте и могут использовать её для звонков за чужой счёт или проникновению в мобильный банк. Чтобы не попасться на уловку, в МВД рекомендуют при первых же подозрениях бросать трубку.

«Знаешь его?»: Мошенники начали обманывать россиян в Telegram с помощью «похоронного» вируса
«Знаешь его?»: Мошенники начали обманывать россиян в Telegram с помощью «похоронного» вируса

А ранее в МВД сообщили о ещё одной новой схеме аферистов, которая позволяет им наживаться на россиянах при помощи ответных телефонных звонков. Правоохранители отмечают: развод начинается с безобидной SMS с просьбой перезвонить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar