Гусев: Силы ПВО сбили более 15 дронов ВСУ в трёх районах Воронежской области
Дежурные силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили в трёх районах Воронежской области свыше 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в публикации.
Также в ночь на 16 марта атаке подверглась Белгородская область. Удар украинского дрона едва не лишил жизни маму и ребёнка. Пострадавших госпитализировали с тяжёлыми травмами.
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