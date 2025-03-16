Гусев: Силы ПВО сбили более 15 дронов ВСУ в трёх районах Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили в трёх районах Воронежской области свыше 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в публикации.