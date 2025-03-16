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Регион
16 марта, 02:57

Гусев: Силы ПВО сбили более 15 дронов ВСУ в трёх районах Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили в трёх районах Воронежской области свыше 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в публикации.

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Также в ночь на 16 марта атаке подверглась Белгородская область. Удар украинского дрона едва не лишил жизни маму и ребёнка. Пострадавших госпитализировали с тяжёлыми травмами.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Тимур Хингеев
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