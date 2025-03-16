Оперштаб: Пожар на НПЗ в Туапсе локализован на площади 1250 квадратных метров
Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате атаки украинских дронов, удалось локализовать на площади 1250 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.
К тушению в настоящий момент привлечены 188 сотрудников МЧС России. Также задействованы 55 единиц спецтехники.
Нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками ещё 14 марта. На месте падения БПЛА возник пожар. Глава Туапсе сообщал, что угрозы нанесения ущерба экологии нет.
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