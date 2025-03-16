Оперштаб: Пожар на НПЗ в Туапсе локализован на площади 1250 квадратных метров

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате атаки украинских дронов, удалось локализовать на площади 1250 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

К тушению в настоящий момент привлечены 188 сотрудников МЧС России. Также задействованы 55 единиц спецтехники.