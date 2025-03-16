Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 21:56

Оперштаб: Пожар на НПЗ в Туапсе локализован на площади 1250 квадратных метров

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате атаки украинских дронов, удалось локализовать на площади 1250 квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

К тушению в настоящий момент привлечены 188 сотрудников МЧС России. Также задействованы 55 единиц спецтехники.

Российская ПВО сбила за сутки 7 авиабомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ
Российская ПВО сбила за сутки 7 авиабомб JDAM, 3 снаряда HIMARS и 170 дронов ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками ещё 14 марта. На месте падения БПЛА возник пожар. Глава Туапсе сообщал, что угрозы нанесения ущерба экологии нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar