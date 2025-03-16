Дилеры готовятся к снижению спроса на новые автомобили почти на 50% в марте

Российские автодилеры прогнозируют заметное снижение продаж новых легковых автомобилей в марте. Ожидается, что показатели будут почти в два раза ниже, чем год назад, когда наблюдался ажиотажный спрос. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Если в прошлом марте было продано порядка 145 тысяч легковых автомобилей, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года», — отметил глава РОАД в интервью РИА «Новости».

Так, в феврале 2025-го было продано около 78 тысяч новых легковых авто. В марте же дилеры рассчитывают лишь перешагнуть 70-тысячную отметку. Среди основных причин снижения спроса эксперты называют сокращение автокредитования, возросший утилизационный сбор и общую дороговизну автомобилей.