Предотвращён ввоз почти полтонны заражённой малины в Московский регион

Россельхознадзор выявил карантинный объект в партии свежей малины, которая шла в Московский регион из Марокко. Специалисты обнаружили в продукции Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасную для растений личинку. Насекомое «облюбовало» 480 килограммов малины, а потому её ввоз был запрещён.

«Владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении заражённой подкарантинной продукции. Собственником было принято решение о её уничтожении», — сообщили в управлении.