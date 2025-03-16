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Регион
16 марта, 03:42

Предотвращён ввоз почти полтонны заражённой малины в Московский регион

Россельхознадзор выявил карантинный объект в партии свежей малины, которая шла в Московский регион из Марокко. Специалисты обнаружили в продукции Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасную для растений личинку. Насекомое «облюбовало» 480 килограммов малины, а потому её ввоз был запрещён.

«Владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении заражённой подкарантинной продукции. Собственником было принято решение о её уничтожении», — сообщили в управлении.

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А ранее Россельхознадзор выявил сметану с опасным антибиотиком, способным привести к нарушениям слуха. Речь идёт о бюджетной молочной продукции от компании «Тюменьмолоко», которая выпускается под брендом «Нижняя Тавда».

Обложка ©

Unsplash / Ashim D’Silva

Тимур Хингеев
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