Более 20 человек в Нидерландах подхватили опасную вирусную инфекцию от голубики

В Нидерландах 24 человека заболели гепатитом А. Люди могли заразиться из-за употребления голубики, сообщает телеканал NOS, ссылаясь на сведения Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды королевства (RIVM).

В материале указано, что гепатитом заразились 13 мужчин и 11 женщин в возрасте от 16 до 77 лет. Пациенты заболели, начиная с ноября 2024 года и по февраль 2025-го. Восемь человек попали в больницу. По предварительным данным, заразившиеся перед болезнью употребляли замороженные ягоды голубики марки Albert Heijn.