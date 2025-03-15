Более 20 человек в Нидерландах подхватили опасную вирусную инфекцию от голубики
NOS: В Нидерландах 24 человека заразились гепатитом A из-за голубики
В Нидерландах 24 человека заболели гепатитом А. Люди могли заразиться из-за употребления голубики, сообщает телеканал NOS, ссылаясь на сведения Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды королевства (RIVM).
В материале указано, что гепатитом заразились 13 мужчин и 11 женщин в возрасте от 16 до 77 лет. Пациенты заболели, начиная с ноября 2024 года и по февраль 2025-го. Восемь человек попали в больницу. По предварительным данным, заразившиеся перед болезнью употребляли замороженные ягоды голубики марки Albert Heijn.
В RIVM отметили, что инкубационный период гепатита А составляет в среднем от 28 до 50 дней. Поэтому эксперты не ожидают дальнейшего распространения заболевания.
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