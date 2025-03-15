Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 09:13

Более 20 человек в Нидерландах подхватили опасную вирусную инфекцию от голубики

NOS: В Нидерландах 24 человека заразились гепатитом A из-за голубики

В Нидерландах 24 человека заболели гепатитом А. Люди могли заразиться из-за употребления голубики, сообщает телеканал NOS, ссылаясь на сведения Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды королевства (RIVM).

В материале указано, что гепатитом заразились 13 мужчин и 11 женщин в возрасте от 16 до 77 лет. Пациенты заболели, начиная с ноября 2024 года и по февраль 2025-го. Восемь человек попали в больницу. По предварительным данным, заразившиеся перед болезнью употребляли замороженные ягоды голубики марки Albert Heijn.

В RIVM отметили, что инкубационный период гепатита А составляет в среднем от 28 до 50 дней. Поэтому эксперты не ожидают дальнейшего распространения заболевания.

Инфекционист оценил угрозу распространения лихорадки денге в России
Инфекционист оценил угрозу распространения лихорадки денге в России

Ранее Life.ru рассказывал о вспышке лихорадки денге среди российских туристов, которые поехали отдыхать в Таиланд — особенно тревожная ситуация на острове Самуи. Власти Вьетнама также заявили об увеличении случаев заболевания, однако массовых инфекций среди туристов пока не зафиксировано. Специалисты подчёркивают, что болезнь не передаётся воздушно-капельным путём или при контакте с инфицированным человеком — заразиться можно только через укус комара. Эксперты считают, что России не грозит эпидемия лихорадки денге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Subbotina Anna

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • нидерланды
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar