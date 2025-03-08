Инфекционист оценил угрозу распространения лихорадки денге в России

Лихорадка денге, которой заболели на индонезийском острове Бали туристы из России, не распространится в России, так как у нас нет тропических животных и насекомых, переносящих эту инфекцию. Об этом сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.

«В целом для российских регионов лихорадка абсолютно безвредна, потому что у нас нет этих животных и комаров, которые могли бы быть естественным резервуаром для вируса денге», — пояснил врач в комментарии URA.RU.

Он добавил, что в теории передача лихорадки от человека к человеку возможна только через кровь, но шанс на такое заражение очень мал. При правильном лечении заболевания вероятность его летальности составляет около 1%, при неправильном — порядка 30%. Инфекционист напомнил, что в случае лёгкого течения лихорадки денге человек испытывает сильную слабость, ломоту в костях, боль в мышцах и значительное повышение температуры. В тяжёлой — гемморрагической — форме возможен лизис сосудов, при котором они теряют целостность, что провоцирует локальные кровоизлияния под кожу. В целом, симптомы лихорадки денге могут быть схожи с малярией.

Собеседник агентства рекомендовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если они почувствовали себя плохо по возвращению из тропических и субтропических регионов — ухудшение самочувствия после такой поездки может быть реакцией организма на подхваченную инфекцию. Лихорадка денге распространена в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Мексике и тропических зонах Африки.