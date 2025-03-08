Инфекционист оценил угрозу распространения лихорадки денге в России
Иммунолог Волчков: России не грозит эпидемия лихорадки денге
Лихорадка денге, которой заболели на индонезийском острове Бали туристы из России, не распространится в России, так как у нас нет тропических животных и насекомых, переносящих эту инфекцию. Об этом сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.
«В целом для российских регионов лихорадка абсолютно безвредна, потому что у нас нет этих животных и комаров, которые могли бы быть естественным резервуаром для вируса денге», — пояснил врач в комментарии URA.RU.
Он добавил, что в теории передача лихорадки от человека к человеку возможна только через кровь, но шанс на такое заражение очень мал. При правильном лечении заболевания вероятность его летальности составляет около 1%, при неправильном — порядка 30%. Инфекционист напомнил, что в случае лёгкого течения лихорадки денге человек испытывает сильную слабость, ломоту в костях, боль в мышцах и значительное повышение температуры. В тяжёлой — гемморрагической — форме возможен лизис сосудов, при котором они теряют целостность, что провоцирует локальные кровоизлияния под кожу. В целом, симптомы лихорадки денге могут быть схожи с малярией.
Собеседник агентства рекомендовал россиянам обращаться за медицинской помощью, если они почувствовали себя плохо по возвращению из тропических и субтропических регионов — ухудшение самочувствия после такой поездки может быть реакцией организма на подхваченную инфекцию. Лихорадка денге распространена в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Мексике и тропических зонах Африки.
Волчков добавил, что хоть лекарства от этой болезни сейчас не существует, разработаны две прививки — первая от компании Sanofi, вторую создала компания Takeda. У обоих препаратов есть проблема с внедрением в организм, которая сказывается на эффективности и вакцины, а ещё выражается в побочных эффектах. Страны, в которых лихорадка денге наиболее распространена, не поставили прививки на системную основу по двум причинам: во-первых, власти не пришли к финансовому компромиссу с производителями, а во-вторых не отладили собственный подход к вакцинации населения и туристов.
Life.ru уже рассказывал о вспышке лихорадки денге среди путешественников из России, отправившихся на отдых в Таиланд, особо острая картина складывается на острове Самуи. Вьетнамские власти тоже предупреждают о росте количества заболеваний, но о массовом распространении среди туристов не сообщали. При этом наших соотечественников все эти новости не очень-то и пугают: в Российском союзе туриндустрии сообщили, что россияне не отменяют свои поездки в страны Юго-Восточной Азии, несмотря на угрозу заразиться лихорадкой денге.
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