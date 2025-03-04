Туристов из России не напугала лихорадка денге в Юго-Восточной Азии

Российские туристы продолжают отправляться в страны Юго-Восточной Азии, невзирая на сообщения о лихорадке денге. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там отметили, что туристы не отменяют свои поездки, а количество случаев заболевания среди них пока остаётся в пределах обычных показателей для сезона дождей. Зафиксировано лишь несколько обращений отдыхающих, связанных с лихорадкой денге.