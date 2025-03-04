Туристов из России не напугала лихорадка денге в Юго-Восточной Азии
РСТ: Россияне не стали отказываться от туров в Азию из-за лихорадки денге
Российские туристы продолжают отправляться в страны Юго-Восточной Азии, невзирая на сообщения о лихорадке денге. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там отметили, что туристы не отменяют свои поездки, а количество случаев заболевания среди них пока остаётся в пределах обычных показателей для сезона дождей. Зафиксировано лишь несколько обращений отдыхающих, связанных с лихорадкой денге.
«Застрахованные туристы обращались с этим диагнозом единично — в январе и феврале на Бали, в Таиланде и во Вьетнаме было по два случая в месяц. При своевременном лечении выздоровление наступает в течение двух-трёх дней», — рассказала директор филиала «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.
Ранее Life.ru сообщал о вспышке лихорадки денге среди российских туристов, которые поехали отдыхать в Таиланд — особенно тревожная ситуация на острове Самуи. Власти Вьетнама также сообщили об увеличении случаев заболевания, однако массовых инфекций среди туристов пока не зафиксировано. Специалисты подчёркивают, что болезнь не передаётся воздушно-капельным путём или при контакте с инфицированным человеком — заразиться можно только через укус комара. Кроме того, существует эффективная вакцина.
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