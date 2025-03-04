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4 марта, 11:04

Туристов из России не напугала лихорадка денге в Юго-Восточной Азии

РСТ: Россияне не стали отказываться от туров в Азию из-за лихорадки денге

Российские туристы продолжают отправляться в страны Юго-Восточной Азии, невзирая на сообщения о лихорадке денге. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Там отметили, что туристы не отменяют свои поездки, а количество случаев заболевания среди них пока остаётся в пределах обычных показателей для сезона дождей. Зафиксировано лишь несколько обращений отдыхающих, связанных с лихорадкой денге.

«Застрахованные туристы обращались с этим диагнозом единично — в январе и феврале на Бали, в Таиланде и во Вьетнаме было по два случая в месяц. При своевременном лечении выздоровление наступает в течение двух-трёх дней», — рассказала директор филиала «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Познавшая на себе лихорадку денге россиянка рассказала об адском отпуске на Бали
Познавшая на себе лихорадку денге россиянка рассказала об адском отпуске на Бали

Ранее Life.ru сообщал о вспышке лихорадки денге среди российских туристов, которые поехали отдыхать в Таиланд — особенно тревожная ситуация на острове Самуи. Власти Вьетнама также сообщили об увеличении случаев заболевания, однако массовых инфекций среди туристов пока не зафиксировано. Специалисты подчёркивают, что болезнь не передаётся воздушно-капельным путём или при контакте с инфицированным человеком — заразиться можно только через укус комара. Кроме того, существует эффективная вакцина.

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Shutterstock / FOTODOM / frank60

Александра Мышляева
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