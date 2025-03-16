С дочерей умершего москвича взыскали деньги на его похороны

В Москве родственницы потребовали деньги с дочерей умершего мужчины, которые никак не поучаствовали в организации похорон своего отца. Несмотря на то, что девушек заранее оповестили о дате и месте похорон, они не стали помогать в организации прощального события и не передали никаких денег. Суд удовлетворил иск родственников, сообщили в РИА «Новости».

Известно, что дочери вступили в права наследования и поэтому родственники решили обратиться в суд. Женщины объяснили, что потратили крупные суммы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон и сбор документов. Дочери и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными.

«Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства», — уточняется в официальных судебных документах.

В итоге с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные деньги. Какая конкретно была сумма — неизвестно.