С дочерей умершего москвича взыскали деньги на его похороны
Московский суд заставил дочерей умершего вернуть родным затраты на похороны
В Москве родственницы потребовали деньги с дочерей умершего мужчины, которые никак не поучаствовали в организации похорон своего отца. Несмотря на то, что девушек заранее оповестили о дате и месте похорон, они не стали помогать в организации прощального события и не передали никаких денег. Суд удовлетворил иск родственников, сообщили в РИА «Новости».
Известно, что дочери вступили в права наследования и поэтому родственники решили обратиться в суд. Женщины объяснили, что потратили крупные суммы на оплату ритуальных услуг, предоставление катафального автобуса, организацию процесса похорон и сбор документов. Дочери и их представитель в суде просили отказать в иске, посчитав расходы истцов чрезмерными и необоснованными.
«Суд приходит к выводу о том, что требования истцов к ответчикам обоснованы, поскольку ответчики совершили действия, направленные на принятие наследства», — уточняется в официальных судебных документах.
В итоге с ответчиков в пользу истцов солидарно взыскали потраченные деньги. Какая конкретно была сумма — неизвестно.
Ранее Life.ru рассказал, что жительница Москвы смогла взыскать с квеста «Не тот цирк» 750 тысяч рублей за свою сломанную спину. Женщина принимала участие в игре и аниматоры решили столкнуть её с высоты 1,8 метра на батуты, которые не справились со своей задачей. В итоге участница долгое время занималась своей реабилитацией и до сих пор носит необходимый корсет.
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