Суд в США потребовал взыскать с Китая $24 млрд из-за коронавируса
NYT: Суд в Миссури постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за коронавируса
Федеральный суд в Миссури постановил, что правительство Китая виновно в скрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2 и обязал выплатить сумму в $24 миллиарда, сообщает газета The New York Times. Штат будет конфисковать китайские активы для покрытия штрафа.
Иск против Коммунистической партии КНР был подан в 2020 году бывшим генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом. В обращении утверждалось, что в начальные месяцы пандемии коронавируса Пекин якобы скрывал информацию о вирусе и его распространении, а также создавал препятствия для производства в других странах и для закупок и экспорта жизненно важного медицинского оборудования, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Действующий генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что штат понёс экономический ущерб из-за действий Китая, и власти намерены «собрать каждый пенни, конфисковав китайские активы». В ответ на это представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что страна не признает решение суда.
Как сообщал Life.ru, ранее подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал крупное исследование, согласно которому корни коронавируса находятся в лабораториях. По их мнению, учёные из Ухани ставили эксперименты и выпустили бактерии наружу. В Китае на это последовал жёсткий ответ.
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