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8 марта, 09:16

Суд в США потребовал взыскать с Китая $24 млрд из-за коронавируса

NYT: Суд в Миссури постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за коронавируса

Федеральный суд в Миссури постановил, что правительство Китая виновно в скрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2 и обязал выплатить сумму в $24 миллиарда, сообщает газета The New York Times. Штат будет конфисковать китайские активы для покрытия штрафа.

Иск против Коммунистической партии КНР был подан в 2020 году бывшим генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом. В обращении утверждалось, что в начальные месяцы пандемии коронавируса Пекин якобы скрывал информацию о вирусе и его распространении, а также создавал препятствия для производства в других странах и для закупок и экспорта жизненно важного медицинского оборудования, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Действующий генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что штат понёс экономический ущерб из-за действий Китая, и власти намерены «собрать каждый пенни, конфисковав китайские активы». В ответ на это представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что страна не признает решение суда.

«Заигрались в лаборатории»: Госсекретарь США раскрыл правду о появлении COVID-19
«Заигрались в лаборатории»: Госсекретарь США раскрыл правду о появлении COVID-19

Как сообщал Life.ru, ранее подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал крупное исследование, согласно которому корни коронавируса находятся в лабораториях. По их мнению, учёные из Ухани ставили эксперименты и выпустили бактерии наружу. В Китае на это последовал жёсткий ответ.

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Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

Мария Любицкая
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