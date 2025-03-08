Суд в США потребовал взыскать с Китая $24 млрд из-за коронавируса

Федеральный суд в Миссури постановил, что правительство Китая виновно в скрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2 и обязал выплатить сумму в $24 миллиарда, сообщает газета The New York Times. Штат будет конфисковать китайские активы для покрытия штрафа.

Иск против Коммунистической партии КНР был подан в 2020 году бывшим генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом. В обращении утверждалось, что в начальные месяцы пандемии коронавируса Пекин якобы скрывал информацию о вирусе и его распространении, а также создавал препятствия для производства в других странах и для закупок и экспорта жизненно важного медицинского оборудования, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Действующий генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что штат понёс экономический ущерб из-за действий Китая, и власти намерены «собрать каждый пенни, конфисковав китайские активы». В ответ на это представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что страна не признает решение суда.