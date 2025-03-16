Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 миллионов рублей из-за ресторана в Москве

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев потерял более 65 миллионов из-за своего московского ресторана «У дяди Макса» в прошлом году. За минувший год убытки общепита выросли почти в 16 раз, пишет SHOT .

Так, в 2023 продюсер потерял около 4 миллионов из-за ресторанного бизнеса, а в 2024 убытки достигли уже 65,1 млн. Кафе «У дяди Макса» больше ориентируются на юных клиентов — в меню навороченные молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталек лего. Из-за падения популярности заведений Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, расположенный у элитной Немчиновки в ТРК Vegas Кунцево. Сейчас клиентов принимает лишь одно кафе – в ТРК Vegas Крокус Сити, но больших доходов оно не приносит.