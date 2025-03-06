Певица Ольга Бузова ликвидировала BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей
Mash: Ольга Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей
Певица Ольга Бузова на красной дорожке церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля. Фото © Агентство «Москва» / Чингаев Ярослав
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова была вынуждена ликвидировать убыточный ресторанный бизнес. Звезда закрыла свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. Об этом узнал Telegram-канал Mash.
По сведениям журналистов, с 2021-го по 2024-й за год Бузова получала от ресторанов BUZfood на 19 миллионов рублей меньше, чем вкладывала. Суммарные же потери сети к настоящему времени могут быть в пределах 100 миллионов рублей.
Артиста открыла собственное юридическое лицо «Бузова Рест Компани» в 2019 году. Через год в России заработали три её ресторана – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге. В дальнейшем бизнесвумен запустила собственные бренды вина, пива и водки — Buzwine, Buzbeer и Buzvodka. Но они, как и рестораны, не принесли поп-певице ощутимого дохода. Напротив, сеть ресторанов BUZfood регулярно несла убытки, а профильные органы неоднократно штрафовали ее заведения за выявленные в ходе проверок нарушения.
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