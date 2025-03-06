Певица Ольга Бузова ликвидировала BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова была вынуждена ликвидировать убыточный ресторанный бизнес. Звезда закрыла свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. Об этом узнал Telegram-канал Mash.

По сведениям журналистов, с 2021-го по 2024-й за год Бузова получала от ресторанов BUZfood на 19 миллионов рублей меньше, чем вкладывала. Суммарные же потери сети к настоящему времени могут быть в пределах 100 миллионов рублей.

Артиста открыла собственное юридическое лицо «Бузова Рест Компани» в 2019 году. Через год в России заработали три её ресторана – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге. В дальнейшем бизнесвумен запустила собственные бренды вина, пива и водки — Buzwine, Buzbeer и Buzvodka. Но они, как и рестораны, не принесли поп-певице ощутимого дохода. Напротив, сеть ресторанов BUZfood регулярно несла убытки, а профильные органы неоднократно штрафовали ее заведения за выявленные в ходе проверок нарушения.