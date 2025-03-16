Весна идёт! В Москве и области потеплеет до +12 градусов

В Московском регионе вновь потеплеет к следующим выходным, днём температура составит от +10 до +12 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным расчётам, в четверг и пятницу в Московском регионе пройдут небольшие осадки, ночью в пятницу и в следующие выходные дни прогнозируется минус 2 — плюс 3 градуса, а дневные температуры в пятницу, субботу и воскресенье будут стремиться к десятиградусной отметке — плюс 7-10, на юге Московской области даже до плюс 12», — сообщил синоптик.

По его словам, температура на 3 градуса превысит норму, однако на дорогах может быть гололедица. К следующим выходным атмосферное давление повысится, из-за чего в столице будет преимущественно ясная погода без осадков.