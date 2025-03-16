В России ужесточат проверку водителей на алкоголь и наркотики
Минздрав может ужесточить правила проверки водителей на алкоголь и наркотики
В России планируют ужесточить контроль за водителями по вопросам употребления алкоголя и наркотиков. Например, будет расширен список запрещённых препаратов, на которые начнут проводить тесты, включая, в частности, мефедрон, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на проект нового приказа Минздрава.
Среди изменений значится требование о получении обязательного письменного согласия на медицинское освидетельствование, поскольку выполнение любых медицинских процедур возможно только при наличии подписанного документа. Без него водитель будет считаться виновным по умолчанию. В случае, если человек получил травму и нуждается в помощи, анализ крови будет проводиться автоматически, без проверки выдыхаемого воздуха.
Ранее Life.ru рассказал, что в 2025 году автомобилисты, у которых водительские права закончились ещё в три года назад, должны заменить документ. Ранее Правительство РФ несколько раз подряд продлевало действие национальных водительских удостоверений. В текущем году сроки вышли и водителям придётся поменять права.
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