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16 марта, 07:33

Японцы обеспокоены решением разместить на острове Кюсю ракеты большой дальности

Власти Японии планируют разместить на острове Кюсю ракеты большой дальности

Власти Японии рассматривают остров Кюсю в качестве основного плацдарма для размещения ракет большой дальности, стремясь укрепить оборону стратегически важного юго-западного направления, особенно в районе островов Нансей, близких к Тайваню. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Развёртывание, которое, как ожидается, начнётся в конце следующего финансового года, в марте 2026 года, направлено на укрепление безопасности юго-западной части острова Нансей, стратегически важной из-за своей близости к Тайваню», — говорится в сообщении.

При этом жители Кюсю опасаются, что превращение острова в военный объект сделает их мишенью в случае потенциального конфликта, особенно учитывая напряжённость вокруг острова, который Китай считает своей территорией.

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Ранее сообщалось, что житель Японии принял самую мучительную смерть из-за ошибки на работе. Сотрудник завода по переработке урана в Токаймуре получил смертельную дозу облучения из-за ошибки при подготовке ядерного топлива.

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Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Ольга Сливченко
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