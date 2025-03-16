Японцы обеспокоены решением разместить на острове Кюсю ракеты большой дальности

Власти Японии рассматривают остров Кюсю в качестве основного плацдарма для размещения ракет большой дальности, стремясь укрепить оборону стратегически важного юго-западного направления, особенно в районе островов Нансей, близких к Тайваню. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Развёртывание, которое, как ожидается, начнётся в конце следующего финансового года, в марте 2026 года, направлено на укрепление безопасности юго-западной части острова Нансей, стратегически важной из-за своей близости к Тайваню», — говорится в сообщении.

При этом жители Кюсю опасаются, что превращение острова в военный объект сделает их мишенью в случае потенциального конфликта, особенно учитывая напряжённость вокруг острова, который Китай считает своей территорией.