«Неприемлемо»: Глава МИД Японии опечален вечным запретом на въезд в Россию

Японский министр иностранных дел Такэси Ивая, которому навсегда запретили въезд в РФ, считает, что такая мера со стороны Москвы была непозволительна. Он указал на важность поддержания диалога с российскими властями.

«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», — утверждает министр.

Глава МИД полагает, что Россия не должна никак отвечать на японские ограничения, поскольку они изначально вызваны её внешней политикой в отношении Украины. Теперь Токио готовится в скором времени вынести РФ представление с выражением сожаления из-за введённых против неё санкций.

«Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией», — отметил Такэси Ивая.

Он подчеркнул, что вечный запрет на въезд в РФ для него является «прискорбным фактом», поскольку Япония хочет продолжать общение с российской стороной, чтобы поддерживать отношения между странами.