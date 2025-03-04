«Неприемлемо»: Глава МИД Японии опечален вечным запретом на въезд в Россию
Глава японского МИД Ивая считает прискорбным для себя запрет на въезд в Россию
Такэси Ивая. Обложка © ТАСС / LISA MARIE DAVID / POOL
Японский министр иностранных дел Такэси Ивая, которому навсегда запретили въезд в РФ, считает, что такая мера со стороны Москвы была непозволительна. Он указал на важность поддержания диалога с российскими властями.
«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», — утверждает министр.
Глава МИД полагает, что Россия не должна никак отвечать на японские ограничения, поскольку они изначально вызваны её внешней политикой в отношении Украины. Теперь Токио готовится в скором времени вынести РФ представление с выражением сожаления из-за введённых против неё санкций.
«Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией», — отметил Такэси Ивая.
Он подчеркнул, что вечный запрет на въезд в РФ для него является «прискорбным фактом», поскольку Япония хочет продолжать общение с российской стороной, чтобы поддерживать отношения между странами.
Напомним, что 10 января Япония освежила свои санкции против России, введя новые ограничения против 11 физических лиц, 51 юридического лица и трёх российских банков. Также были запрещены поставки 335 наименований товаров. В ответ на это РФ запретила главе японского МИД и ещё девяти гражданам въезд в страну на бессрочной основе.