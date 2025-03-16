Убивший офицера солдат первым в России вышел с пожизненного после документалки

В России осуждённый на пожизненный срок Александр Бирюков стал первым, кто вышел на свободу после такой меры наказания. Его историю рассказала «Лента.ру». Мужчина был освобождён в 2006 году, но так и не смог адаптироваться к нормальной жизни и скончался в 2014 году.

Всё началось с того, что во времена своей советской молодости Бирюков, проживавший в Саратове, отправился служить в Звенигород в часть войск ПВО, но затем его перебросили на пару месяцев в Казахстан. Там местный командир оказался нетрадиционной ориентации. Мужчина, по словам Бирюкова, начал периодически приставать к нему. Но военный сумел дать отпор, после чего отношения с начальством ухудшились.

В августе 1991 года Бирюков нёс боевое дежурство, но тут к нему на пост пришёл тот самый офицер. Он начал делать недвусмысленные намёки и пытаться склонить подчинённого к интимным отношениям. Боец пришёл в ярость и снова дал отпор, затем схватил автомат и выстрелил в командира, а также ранил караульного. Бирюков испугался содеянного, сбежал из части, но полиция поймала его. Суд приговорил обвиняемого к смертной казни, но её заменили на пожизненный срок из-за установленного моратория.

Режиссёр Александр Гутман через несколько лет снял про осуждённого документальный фильм «Три дня и больше никогда», картина оказалась удачной и даже взяла несколько наград. Однажды лента попалась на глаза главе Комиссии по помилованию при президенте Анатолию Приставкину, который затем показал фильм главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву. После этого суд изменил Бирюкову наказание. Вместо пожизненного он отсидел 15 лет и вышел на свободу.