Орешкин сделал заявление о производстве БПЛА вместе Белоруссией

России и Белоруссии предстоит хорошо потрудиться, чтобы запустить совместное производство беспилотников. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал он.

Орешкин уточнил, что странам предстоит решить некоторые вопросы перед тем, как производство беспилотников будет запущено. Необходимо выработать принципы технологической независимости и подумать над гармонизацией регуляторики.