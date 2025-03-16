Орешкин сделал заявление о производстве БПЛА вместе Белоруссией
Орешкин: Для запуска производства БПЛА с Белоруссией предстоит много работы
России и Белоруссии предстоит хорошо потрудиться, чтобы запустить совместное производство беспилотников. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» замглавы администрации президента Максим Орешкин.
«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал он.
Орешкин уточнил, что странам предстоит решить некоторые вопросы перед тем, как производство беспилотников будет запущено. Необходимо выработать принципы технологической независимости и подумать над гармонизацией регуляторики.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину построить на белорусской территории ещё одну атомную электростанцию. Поставить её планируется возле восточной границы, чтобы она могла обеспечивать энергией и вернувшиеся в состав России регионы.
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