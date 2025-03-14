Лукашенко попросил Россию построить в Белоруссии вторую АЭС
Россия может построить вторую АЭС на территории Белоруссии, на эту тему вчера общались президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Её предложили возвести у восточной границы, чтобы станция могла снабжать энергией новые регионы России.
«Мы попросили россиян, если есть возможность, построить нам вторую атомную электростанцию. <...> Мы можем её построить на наших восточных границах. Если вдруг что — Брянская и прочие области, новые регионы России мы сможем обеспечить электричеством. Мне кажется, что и те одурманенные, ошалевшие, которые отключились от нас, они тоже вернутся к нашей электроэнергии», — заявил Лукашенко.
Лидер Белоруссии также вспомнил и страны Прибалтики, которые отключились от российской электроэнергии. Лукашенко предположил, что они скоро вернутся обратно, так как стоимость электричества в этих странах только растёт.
Напомним, что вчера, 13 марта, состоялась личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле, которая шла чуть больше часа. Сегодня у лидеров двух стран состоится вторая встреча. 14 марта Лукашенко прибыл в Совфед, чтобы впервые выступить с обращением.
Life.ru