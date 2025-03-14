Лукашенко попросил Россию построить в Белоруссии вторую АЭС

Россия может построить вторую АЭС на территории Белоруссии, на эту тему вчера общались президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Её предложили возвести у восточной границы, чтобы станция могла снабжать энергией новые регионы России.

«Мы попросили россиян, если есть возможность, построить нам вторую атомную электростанцию. <...> Мы можем её построить на наших восточных границах. Если вдруг что — Брянская и прочие области, новые регионы России мы сможем обеспечить электричеством. Мне кажется, что и те одурманенные, ошалевшие, которые отключились от нас, они тоже вернутся к нашей электроэнергии», — заявил Лукашенко.