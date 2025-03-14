Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Беларусь, если почувствует душу народа республики. По его словам, люди старшего поколения знают, что Москва и Минск жили в одном государстве.

«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве», — высказался Лукашенко во время выступления в Совфеде РФ.