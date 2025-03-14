Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Беларусь
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Беларусь, если почувствует душу народа республики. По его словам, люди старшего поколения знают, что Москва и Минск жили в одном государстве.
«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве», — высказался Лукашенко во время выступления в Совфеде РФ.
Ранее президент республики сообщил, что Белоруссия не войдёт в состав России в ближайшее время. Лукашенко предупредил, что если ломиться в эту дверь, то можно погубить всё, что было сделано ранее.
Life.ru