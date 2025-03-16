ЕС взбудоражен отказом Си Цзиньпина ехать на саммит по случаю 50-летия отношений с КНР

Глава КНР Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на саммит по случаю 50-й годовщины установления отношений между Китаем и Евросоюзом. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

На фоне отказа китайского лидера полететь в Брюссель на годовщину ЕС начал сомневаться в искренности последних инициатив Китая.

Однако мероприятие всё же посетят другие китайские официальные лица. Вероятно, это будет премьер госсовета КНР Ли Цян, который обычно и приезжает на этот саммит. В свою очередь, Си Цзиньпин предпочитает принимать высокопоставленных гостей из ЕС у себя в Пекине. Однако дата красивая и значимая, а потому европейские политики считают, что китайскому лидеру стоило бы приехать в Брюссель лично.