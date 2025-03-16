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16 марта, 09:02

ЕС взбудоражен отказом Си Цзиньпина ехать на саммит по случаю 50-летия отношений с КНР

Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на 50-летнюю годовщину отношений КНР с ЕС

Глава КНР Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на саммит по случаю 50-й годовщины установления отношений между Китаем и Евросоюзом. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

На фоне отказа китайского лидера полететь в Брюссель на годовщину ЕС начал сомневаться в искренности последних инициатив Китая.

Однако мероприятие всё же посетят другие китайские официальные лица. Вероятно, это будет премьер госсовета КНР Ли Цян, который обычно и приезжает на этот саммит. В свою очередь, Си Цзиньпин предпочитает принимать высокопоставленных гостей из ЕС у себя в Пекине. Однако дата красивая и значимая, а потому европейские политики считают, что китайскому лидеру стоило бы приехать в Брюссель лично.

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Ранее американские СМИ сообщили, что Соединённые Штаты и Китай хотят устроить «саммит на день рождения» лидеров двух стран. Дело в том, что президенту США исполняется 79 лет 14 июня, а на следующий день именинником будет уже Си Цзиньпин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Озеров
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