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16 марта, 09:52

Пашинян обсудил с президентом Ирана итоги переговоров по мирному договору с Баку

Ереван и Баку официально завершили переговоры по поводу заключения мирного соглашения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и сообщил об итогах, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Премьер-министр проинформировал президента Исламской Республики Иран о согласовании проекта текста «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» и завершении переговоров по согласованию проекта текста», — написало в пресс-релизе.

Также главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной и двусторонней повестки.

Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору
Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору

Ранее Life.ru рассказал, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и уже готовы его подписать. Кроме того, Армения планирует обсудить с Азербайджаном сроки и место подписания документа. В Баку также подтвердили данную информацию о переговорах.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
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