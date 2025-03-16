Пашинян обсудил с президентом Ирана итоги переговоров по мирному договору с Баку

Ереван и Баку официально завершили переговоры по поводу заключения мирного соглашения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и сообщил об итогах, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Премьер-министр проинформировал президента Исламской Республики Иран о согласовании проекта текста «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» и завершении переговоров по согласованию проекта текста», — написало в пресс-релизе.

Также главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной и двусторонней повестки.