«Низость и жестокость!» ВСУ убивали жителей Шевченко, находя их укрытия по собакам

«Они ещё как нас находили. Вот говорят, по вам стреляли. Да, стреляли. А как стреляли? Собаки. Собаки находятся там, где люди. И они нас — вот вы представляете, это такая низость, это какая степень, ну, я не знаю, жестокости — что они по собакам вычисляли, где находились люди ... и ночью прилетала «Баба-яга» (украинский дрон — прим. Life.ru) ... и они нас просто расстреливали», – поделилась она.