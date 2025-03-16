«Низость и жестокость!» ВСУ убивали жителей Шевченко, находя их укрытия по собакам
Жительница Шевченко заявила, что ВСУ вычисляли укрытия мирных жителей по собакам
Украинские солдаты обнаруживали по собакам места, где прятались мирные жители в окрестностях Красноармейска (прежнее название при Украине — Покровск) в ДНР. Об этом рассказала РИА «Новости» эвакуированная из посёлка Шевченко женщина.
«Они ещё как нас находили. Вот говорят, по вам стреляли. Да, стреляли. А как стреляли? Собаки. Собаки находятся там, где люди. И они нас — вот вы представляете, это такая низость, это какая степень, ну, я не знаю, жестокости — что они по собакам вычисляли, где находились люди ... и ночью прилетала «Баба-яга» (украинский дрон — прим. Life.ru) ... и они нас просто расстреливали», – поделилась она.
Жительница добавила, что днём ещё можно было делать вылазки из укрытия в поисках воды и еды, но ночью мирное население отсиживалось по подвалам, а выйти на улицу было смертельно опасно.
Напомним, российская группировка «Центр» продвинулась глубоко в оборону противника в ДНР. Нанесено поражение ряду украинских формирований, в том числе двум механизированным, двум егерским, двум бригадам нацгвардии, штурмовой бригаде, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригаде морской пехоты. Это произошло в районах населённых пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка (ДНР).