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13 марта, 11:03

Почти 1200 военных потеряли ВСУ за сутки в зоне СВО

ВСУ потеряли более 475 военных за сутки в зоне действия группировки «Центр»

Потери ВСУ на всех направлениях СВО за сутки составили до 1190 военных. Такая информация следует из сводки Министерства обороны РФ от 13 марта.

В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли более 475 военных.

«Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр Spartan производства Великобритании», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились двух артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и семи автомобилей.

Тем временем группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение ряду украинских формирований, в том числе двум механизированным, двум егерским, двум бригадам нацгвардии, штурмовой бригаде, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригаде морской пехоты. Это произошло в районах населённых пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка (ДНР).

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Никита Никонов
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