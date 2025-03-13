Почти 1200 военных потеряли ВСУ за сутки в зоне СВО
ВСУ потеряли более 475 военных за сутки в зоне действия группировки «Центр»
Потери ВСУ на всех направлениях СВО за сутки составили до 1190 военных. Такая информация следует из сводки Министерства обороны РФ от 13 марта.
В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли более 475 военных.
«Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр Spartan производства Великобритании», — говорится в сообщении.
Также ВСУ лишились двух артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и семи автомобилей.
Тем временем группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение ряду украинских формирований, в том числе двум механизированным, двум егерским, двум бригадам нацгвардии, штурмовой бригаде, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригаде морской пехоты. Это произошло в районах населённых пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка (ДНР).
Ранее МО РФ официально подтвердило освобождение курской Суджи. Взятие города стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе в Суджу. Позже ведомство показало видео из Суджи.
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