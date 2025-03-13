Почти 1200 военных потеряли ВСУ за сутки в зоне СВО

Потери ВСУ на всех направлениях СВО за сутки составили до 1190 военных. Такая информация следует из сводки Министерства обороны РФ от 13 марта.

В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли более 475 военных.

«Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр Spartan производства Великобритании», — говорится в сообщении.

Также ВСУ лишились двух артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и семи автомобилей.