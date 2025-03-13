«Символ победы»: Военный аналитик поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Суджи

Взятие под контроль Суджи — важнейший боевой эпизод в освобождении Курской области. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В определённой степени Суджа — это символ. И вчерашнее посещение президентом Владимиром Путиным как верховным главнокомандующим пункта управления российской группировкой войск, задействованной в освобождении Курской области, как раз символизирует очевидное скорое приближение полного разгрома тех сил ВСУ, которые ещё остаются на территории Курской области. Игорь Коротченко Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

Аналитик отметил, что далее ВС РФ сформируют зону безопасности вглубь территории Украины с целью недопущения в дальнейшем диверсий и терактов со стороны ВСУ. Также специалист указал на то, что Суджа была освобождена накануне начала переговоров РФ и США по выработке мирного соглашения по Украине. Коротченко добавил, что позиция Москвы на переговорах будет усилена из-за разгрома ВСУ в курском приграничье, постоянного давления на противника и его вытеснения.

«Именно благодаря мужеству наших бойцов и офицеров, благодаря этой уникальной операции по проходу в тыл противника через трубопровод несколькими подразделениями ВС РФ и быстрой внезапной операции по нанесению удара по противнику, который не ожидал такого манёвра, мы добились успеха. Это пример возросшего оперативного мастерства и мужества», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Аналитик пояснил, что освобождение Суджи радует Россию, её народ и зарубежных друзей, ведь это событие приближает окончательную победу в конфликте. Коротченко поздравил личный состав российской группировки, задействованной в освобождении курского города. По его словам, вся страна гордится своими бойцами.