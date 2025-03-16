Никаких тапок на работе: Хирург предрёк головную боль любителям плоского хода

Стопе необходим небольшой каблук 2-4 сантиметра, иначе можно получить головную и спинную боль. Об этом сообщил завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов

«Даже у здорового человека, если он будет носить в течение дня тапочки с плоской платформой, без стелек, без каблука два-четыре сантиметра, к концу дня разовьётся боль в спине и головная боль», — сказал медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению врача, рекомендуется использовать тапочки со специальными стельками, которые поддерживают поперечно-продольный свод стопы. Что касается кроссовок, они могут быть любыми, но главное избегать сланцев с плоской подошвой.