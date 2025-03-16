Никаких тапок на работе: Хирург предрёк головную боль любителям плоского хода
Хирург Асланов: Стопе необходим небольшой каблук 2-4 сантиметра
Стопе необходим небольшой каблук 2-4 сантиметра, иначе можно получить головную и спинную боль. Об этом сообщил завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов
«Даже у здорового человека, если он будет носить в течение дня тапочки с плоской платформой, без стелек, без каблука два-четыре сантиметра, к концу дня разовьётся боль в спине и головная боль», — сказал медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По мнению врача, рекомендуется использовать тапочки со специальными стельками, которые поддерживают поперечно-продольный свод стопы. Что касается кроссовок, они могут быть любыми, но главное избегать сланцев с плоской подошвой.
Ранее ортопед предупредил, что неудобная обувь может привести к деформации стопы, которая чаще всего выражается в наросте шишки или искривлении большого пальца. По мнению специалистов, заболевание Hallux Valgus оказывает отрицательное влияние на здоровье. Вальгусная деформация стопы встречается у примерно 25% женщин по всему миру. Чаще всего это заболевание развивается из-за ношения обуви на высоком каблуке и с узким носком.
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