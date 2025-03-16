Полицейские из Забайкалья задержали воровку драгоценностей с помощью подростков

Сотрудники полиции по Шилкинскому району Забайкальского края раскрыли кражу драгоценных украшений из квартиры местной жительницы, а помогли в поимке злоумышленников двое подростков, которые стали свидетелями происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по региону.

Подростки помогли задержать преступницу. Фото © Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Стало известно, что воровка проникла в квартиру, воспользовавшись забывчивостью мужа потерпевшей. Вернувшись с ночной смены, он не запер дверь, поэтому злоумышленница с лёгкостью попала в чужое жилище. В результате кражи местной жительнице был причинён ущерб на сумму, превышающую 85 тысяч рублей.

В раскрытии дела помогли показания юных соседей – 14-летней Лилит и 12-летнего Ивана. В ходе поквартирного обхода полицейские опросили ребят, и те рассказали, что днём заметили подозрительную женщину, дергающую ручки входной двери. Заглянув в глазок, школьники смогли её разглядеть. Лилит подробно описала внешность незнакомки, а Иван обратил внимание на примечательную одежду воровки — она была одета в ярко-красный пуховик

Позже полиция задержала женщину, подходившую под описание. Ею оказалась 41-летняя, уже имевшая проблемы с законом, жительница Карымского района. Выяснилось, что приехав к родственникам и не сумев к ним попасть, она решила раздобыть деньги на ночлег незаконным путём. Женщина обходила подъезды, дёргая дверные ручки в надежде найти незапертую квартиру.

На допросе выяснилось, что в тот же день подозреваемая украла бензопилу со двора дома местного жителя. Следователи ОМВД России по Шилкинскому району возбудили в отношении подозреваемой уголовные дела. На время следствия ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В ОМВД России по Шилкинскому району выразили признательность подросткам за их активную гражданскую позицию и помощь полицейским.