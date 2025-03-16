С Плесецка запустили в космос ракету «Ангара-1.2» с военными спутниками

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В воскресенье, 16 марта, в 13:50 мск с Государственного испытательного космодрома МО РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом космических войск ВКС успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — рассказали представители ведомства.

Ракета-носитель «Ангара-1.2» может выводить на земную орбиту разные космические аппараты. К примеру, межпланетные станции и обычные спутники.