Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:07

Камера сняла, как татарский «снайпер» из подпольной оружейной мастерской застрелил собаку

Mash Iptash: В Татарстане мужчина застрелил собаку из самодельного оружия

В Татарстане в гаражах Авиастроя застрелили бездомную собаку, «снайпером» оказался некий Денис Степанов. После инцидента начальник кооператива по фамилии Газизов потребовал удалить видео, но сотрудник Амир пошёл в полицию. Кадры расправы над животным попали в Telegram-канал Mash Iptash.

В Татарстане некий Денис Степанов застрелил бездомную собаку из самодельного оружия. Видео © Mash Iptash

Степанов выстрелил в бродягу из самодельного оружия, производимого для продажи в тех самых гаражах. Кто конкретно занимается изготовлением оружия в подпольной мастерской — неизвестно, но Газизову сообщили, что оружие на самом деле якобы не кустарное.

После стрельбы начальник настоял на том, чтобы Амир убрал запись, отметив, что сам решит возникшую ситуацию. Сотрудник в итоге написал заявление в полицию, но там отказались заводить дело. После этого парень направился в прокуратуру, где его заверили, что было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, но пока что против неустановленных лиц. Кроме того, будет проведена проверка в отношении начальника кооператива.

В России требуют ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
В России требуют ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге собака напала на прохожую, пока была на прогулке со своей хозяйкой. Прохожие несколько минут пытались оттащить животное от незнакомки, прикладывая к этому значительные усилия. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу на скорой помощи. Животное уже усыпили.

Обложка ©

Mash Iptash

Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar