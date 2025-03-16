Камера сняла, как татарский «снайпер» из подпольной оружейной мастерской застрелил собаку

В Татарстане в гаражах Авиастроя застрелили бездомную собаку, «снайпером» оказался некий Денис Степанов. После инцидента начальник кооператива по фамилии Газизов потребовал удалить видео, но сотрудник Амир пошёл в полицию. Кадры расправы над животным попали в Telegram-канал Mash Iptash.

В Татарстане некий Денис Степанов застрелил бездомную собаку из самодельного оружия. Видео © Mash Iptash

Степанов выстрелил в бродягу из самодельного оружия, производимого для продажи в тех самых гаражах. Кто конкретно занимается изготовлением оружия в подпольной мастерской — неизвестно, но Газизову сообщили, что оружие на самом деле якобы не кустарное.

После стрельбы начальник настоял на том, чтобы Амир убрал запись, отметив, что сам решит возникшую ситуацию. Сотрудник в итоге написал заявление в полицию, но там отказались заводить дело. После этого парень направился в прокуратуру, где его заверили, что было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, но пока что против неустановленных лиц. Кроме того, будет проведена проверка в отношении начальника кооператива.