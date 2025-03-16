Аль Тани: Катар поддерживает любые шаги по урегулированию кризиса на Украине

Катар поддерживает все инициативы по мирному разрешению украинского конфликта. Об этом заявил глава правительства и МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым в Дохе.

Согласно заявлению МИД Катара, премьер-министр эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и первый зампред правительства России обсудили последние события, связанные с украинским конфликтом, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня. В ходе переговоров катарский премьер подчеркнул, что эмират поддерживает все международные инициативы, направленные на поиск мирного урегулирования российско-украинского конфликта через диалог и дипломатические средства.