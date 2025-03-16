Новый премьер Канады Карни призвал РФ начать переговоры с Украиной
Новый премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и заверил, что страна продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Своё заявление он сделал в социальной сети X.
Карни отметил, что 16 марта провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других ключевых союзников, обсудив возможные пути достижения мира. Он подчеркнул, что Канада поддерживает инициативу о немедленном прекращении огня в украинском конфликте.
«Пришло время для России сесть за стол переговоров с честными намерениями. Канада — неизменный союзник Украины. Мы обеспечим Украине военную поддержку, необходимую для самообороны — сейчас и в будущем», — говорится в публикации канадского лидера.
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, как того потребовали США. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею, обратив внимание, что при этом должны быть учтены некоторые моменты принципиальной важности. Он подчеркнул, что такое соглашение должно гарантировать долгосрочный мир, поскольку Украина может использовать это время для наращивания вооружений и мобилизации сил. Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможного перемирия, в то время как Владимир Зеленский продолжает настаивать на вводе войск союзников на территорию Украины.
ТАСС / EPA / SPENCER COLBY