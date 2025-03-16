Новый премьер Канады Карни призвал РФ начать переговоры с Украиной

Новый премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и заверил, что страна продолжит оказывать военную поддержку Киеву. Своё заявление он сделал в социальной сети X.

Карни отметил, что 16 марта провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других ключевых союзников, обсудив возможные пути достижения мира. Он подчеркнул, что Канада поддерживает инициативу о немедленном прекращении огня в украинском конфликте.