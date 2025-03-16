Лидер рок-группы Radio Tapok «заехал в гости» к освободившим Суджу бойцам

Солист рок-группы Radio Tapok Олег Абрамов приехал с коллективом в освобождённую Суджу в Курской области. Об этом исполнитель написал в соцсети VK, выложив фото рядом со стелой в городе.

«Насыщенный выходной, в туре заехал в гости к ребятам, освобождающим Курскую область. Всем мира», — написал артист в соцсетях.

Отдельную благодарность исполнитель выразил ОРБ 112 и 810-й бригаде морпехов, которые сопровождали коллектив во время их пребывания в Судже.