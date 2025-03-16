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16 марта, 13:04

Лидер рок-группы Radio Tapok «заехал в гости» к освободившим Суджу бойцам

Солист группы Radio Tapok Абрамов посетил освобождённую Суджу

Олег Абрамов в Судже. Обложка © VK / RADIO TAPOK

Олег Абрамов в Судже. Обложка © VK / RADIO TAPOK

Солист рок-группы Radio Tapok Олег Абрамов приехал с коллективом в освобождённую Суджу в Курской области. Об этом исполнитель написал в соцсети VK, выложив фото рядом со стелой в городе.

«Насыщенный выходной, в туре заехал в гости к ребятам, освобождающим Курскую область. Всем мира», — написал артист в соцсетях.

Отдельную благодарность исполнитель выразил ОРБ 112 и 810-й бригаде морпехов, которые сопровождали коллектив во время их пребывания в Судже.

В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни
В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни

Ранее военный корреспондент показал кадры из разрушенной Суджи. Газдиев зашёл внутрь многострадальной разгромленной военнослужащими Украины «Пятёрочки» в населённом пункте Заолешенка. Бойцы ВСУ часто делились в Сети кадрами именно из этого места.

Ольга Сливченко
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