Лидер рок-группы Radio Tapok «заехал в гости» к освободившим Суджу бойцам
Солист группы Radio Tapok Абрамов посетил освобождённую Суджу
Олег Абрамов в Судже. Обложка © VK / RADIO TAPOK
Солист рок-группы Radio Tapok Олег Абрамов приехал с коллективом в освобождённую Суджу в Курской области. Об этом исполнитель написал в соцсети VK, выложив фото рядом со стелой в городе.
«Насыщенный выходной, в туре заехал в гости к ребятам, освобождающим Курскую область. Всем мира», — написал артист в соцсетях.
Отдельную благодарность исполнитель выразил ОРБ 112 и 810-й бригаде морпехов, которые сопровождали коллектив во время их пребывания в Судже.
Ранее военный корреспондент показал кадры из разрушенной Суджи. Газдиев зашёл внутрь многострадальной разгромленной военнослужащими Украины «Пятёрочки» в населённом пункте Заолешенка. Бойцы ВСУ часто делились в Сети кадрами именно из этого места.