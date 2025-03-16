В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни
Солдаты Вооружённых сил России из группировки войск «Север» продолжают эвакуировать мирное население из недавно освобождённых Суджи и Казачьей Локни в Курской области. Кадрами освобождения населения поделились представители Минобороны РФ.
Кадры эвакуации мирных жителей из Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России
В ведомстве подчеркнули, что оказание помощи гражданским является важнейшей задачей подразделений группы войск «Север». В ходе эвакуации люди из освобождённых регионов берут с собой только самое необходимое, так как рассчитывают на скорое возвращение домой.
Напомним, что российские военные освободили курскую Суджу 13 марта. Министерство обороны официально подтвердило эту информацию. В Генштабе ВСУ сообщили о потере Суджи только спустя три дня, 16 марта. Солдаты ВСУ покинули позиции и ушли в сторону российско-украинской границеы
Telegram / Минобороны России