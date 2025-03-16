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Регион
16 марта, 10:59

В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни

Солдаты Вооружённых сил России из группировки войск «Север» продолжают эвакуировать мирное население из недавно освобождённых Суджи и Казачьей Локни в Курской области. Кадрами освобождения населения поделились представители Минобороны РФ.

Кадры эвакуации мирных жителей из Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что оказание помощи гражданским является важнейшей задачей подразделений группы войск «Север». В ходе эвакуации люди из освобождённых регионов берут с собой только самое необходимое, так как рассчитывают на скорое возвращение домой.

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Женские духи и гранатомёт: Появилось видео из подземного логова командиров ВСУ в Судже

Напомним, что российские военные освободили курскую Суджу 13 марта. Министерство обороны официально подтвердило эту информацию. В Генштабе ВСУ сообщили о потере Суджи только спустя три дня, 16 марта. Солдаты ВСУ покинули позиции и ушли в сторону российско-украинской границеы

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Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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