В МО РФ показали видео эвакуации мирных жителей из Суджи и Казачьей Локни

Солдаты Вооружённых сил России из группировки войск «Север» продолжают эвакуировать мирное население из недавно освобождённых Суджи и Казачьей Локни в Курской области. Кадрами освобождения населения поделились представители Минобороны РФ.

Кадры эвакуации мирных жителей из Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что оказание помощи гражданским является важнейшей задачей подразделений группы войск «Север». В ходе эвакуации люди из освобождённых регионов берут с собой только самое необходимое, так как рассчитывают на скорое возвращение домой.