В Японии начали тестировать препарат для роста новых зубов

В Японии проходят клинические испытания лекарства, способного активировать «спящие» зачатки третьих зубов. Это может стать альтернативой протезированию и установке имплантатов. Сообщает AFP у себя в социальных сетях.

В отличие от костной ткани, которая может восстанавливаться после переломов, зубы, несмотря на свою прочность благодаря плотному эмалевому слою, не обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи из Киотского университета совместно с больницей Китано в Осаке изучают моноклональное антитело, которое блокирует ген USAG-1, препятствующий росту зубов.

В клинических испытаниях участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, каждый из которых имеет хотя бы один отсутствующий зуб. Для оценки безопасности и эффективности препарата он вводится внутривенно. Предварительные эксперименты на животных, включая хорьков, не показали негативных последствий.

Если результаты окажутся успешными, в больнице Китано планируют начать использование этой терапии для лечения детей в возрасте от двух до семи лет, у которых наблюдается врождённое отсутствие как минимум четырёх зубов. Основная цель исследовательской группы — создать лекарственное средство для стимуляции роста зубов, которое станет доступным для широкого применения к 2030 году.