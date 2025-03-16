ЕС требует ускорить мобилизацию на Украине на фоне переговоров о перемирии
Полковник Киселёв: ЕС начал требовать от Украины ускорения мобилизации
Европейский союз начал требовать от Украины ускорить процесс мобилизации, потому что данное условие имеет ключевое значение для политиков, чтобы обеспечить Киеву дополнительные финансовые средства. Об этом заявил полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, ссылаясь на источники в Верховной раде.
«Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ, и требуют ускорить процесс мобилизации», — заявил Киселёв РИА «Новости».
По словам полковника, европейские страны не предвидят возможности замены Владимира Зеленского и организации выборов в ближайшем будущем. Вместе с тем они заверили Киев, что будут активно давить на Россию, чтобы добиться от неё согласия на прекращение огня.
Напоминаем, что на Украине начался набор новобранцев в контрактную службу для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, кто хочет присоединиться к ВСУ, обещают выплату в размере одного миллиона гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) тремя траншами: первую часть сразу, а остальные — в период службы. Контракт заключается на один год, после чего тем, кто выживет, предоставят отсрочку от мобилизации на срок в 12 месяцев.
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