Европейский союз начал требовать от Украины ускорить процесс мобилизации, потому что данное условие имеет ключевое значение для политиков, чтобы обеспечить Киеву дополнительные финансовые средства. Об этом заявил полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, ссылаясь на источники в Верховной раде.

По словам полковника, европейские страны не предвидят возможности замены Владимира Зеленского и организации выборов в ближайшем будущем. Вместе с тем они заверили Киев, что будут активно давить на Россию, чтобы добиться от неё согласия на прекращение огня.

Напоминаем, что на Украине начался набор новобранцев в контрактную службу для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, кто хочет присоединиться к ВСУ, обещают выплату в размере одного миллиона гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) тремя траншами: первую часть сразу, а остальные — в период службы. Контракт заключается на один год, после чего тем, кто выживет, предоставят отсрочку от мобилизации на срок в 12 месяцев.