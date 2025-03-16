Метеозависимых россиян предупредили о магнитной буре 17 марта

Последние несколько дней учёные фиксируют увеличение солнечной активности, что указывает на возможность магнитной бури 17 марта. По данным URA.ru , она произойдёт с вероятностью 31%. Однако возможность слабой геомагнитной активности оценивается в 40%. Эксперты полагают, что лишь в 29% случаев получится избежать негативного явления.

Учёные, к слову, до сих пор не пришли к единоличному мнению о влиянии магнитных бурь на людей. Тем не менее они полагают, что около трети населения Земли страдает от метеозависимости. Чаще всего речь идёт о людях за 50, а также имеющих хронические недуги.