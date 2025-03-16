Метеозависимых россиян предупредили о магнитной буре 17 марта
URA.ru: 17 марта с вероятностью 31% произойдёт магнитная буря
Последние несколько дней учёные фиксируют увеличение солнечной активности, что указывает на возможность магнитной бури 17 марта. По данным URA.ru, она произойдёт с вероятностью 31%. Однако возможность слабой геомагнитной активности оценивается в 40%. Эксперты полагают, что лишь в 29% случаев получится избежать негативного явления.
Учёные, к слову, до сих пор не пришли к единоличному мнению о влиянии магнитных бурь на людей. Тем не менее они полагают, что около трети населения Земли страдает от метеозависимости. Чаще всего речь идёт о людях за 50, а также имеющих хронические недуги.
Ранее Life.ru публиковал прогноз магнитных бурь на март 2025 года. Вероятно, весь первый месяц весны земляне с переменным успехом будут страдать от достаточно мощных геоштормов, сила которых может достичь семи баллов. Кстати, 13 марта магнитная буря накрыла Землю, запустив парад геоштормов.