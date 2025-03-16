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16 марта, 13:13

В СК заинтересовались историей учительницы из Липецка, которая избила первоклашку

Бастрыкин взял на контроль ход дела об избиении школьницы в Липецке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении школьницы учительницей в Липецке. Об этом уведомила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Следствие обратило внимание на появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о том, что в одной из школ Липецка учительница причинила телесные повреждения ученице первого класса. В связи с этим следственное управление СК России по Липецкой области инициировало процессуальную проверку по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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Напомним, на днях родители первоклассницы из липецкой школы обвинили её классную руководительницу в избиении ребёнка. Они утверждают, что педагог ударила девочку по щеке за капризы в столовой, оставив школьнице ушиб. При этом персонал образовательного учреждения утверждает, что у первоклассницы случилась истерика и она сама ударилась.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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