В СК заинтересовались историей учительницы из Липецка, которая избила первоклашку
Бастрыкин взял на контроль ход дела об избиении школьницы в Липецке
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении школьницы учительницей в Липецке. Об этом уведомила пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.
Следствие обратило внимание на появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о том, что в одной из школ Липецка учительница причинила телесные повреждения ученице первого класса. В связи с этим следственное управление СК России по Липецкой области инициировало процессуальную проверку по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Напомним, на днях родители первоклассницы из липецкой школы обвинили её классную руководительницу в избиении ребёнка. Они утверждают, что педагог ударила девочку по щеке за капризы в столовой, оставив школьнице ушиб. При этом персонал образовательного учреждения утверждает, что у первоклассницы случилась истерика и она сама ударилась.
Life.ru