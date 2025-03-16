В СК заинтересовались историей учительницы из Липецка, которая избила первоклашку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении школьницы учительницей в Липецке. Об этом уведомила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Следствие обратило внимание на появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о том, что в одной из школ Липецка учительница причинила телесные повреждения ученице первого класса. В связи с этим следственное управление СК России по Липецкой области инициировало процессуальную проверку по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).