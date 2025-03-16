ВСУ нанесли артиллерийский удар по цеху молокозавода в Запорожской области

Вооружённые силы Украины обстреляли прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области, полностью разрушив цех молокозавода. Как сообщили ТАСС в местной администрации, по предприятию были нанесены два артиллерийских удара. Тип орудия не установлен.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела гражданского объекта. По предварительным данным местных властей, никто из мирных жителей в результате атаки ВСУ не пострадал.