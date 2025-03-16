Мантуров: Россия готова увеличить поставки халяльной сельхозпродукции в Катар
Россия выразила готовность увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Катар, в том числе возрастут объёмы поставок халяльной продукции. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время пятого заседания Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
«Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба», — подчеркнул он.
В число самых перспективных экспортных товаров, по словам Мантурова, вошли также говядина, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия.
Первый вице-премьер заявил о важности обеспечения непрерывных финансовых операций между Россией и Катаром для развития двусторонней торговли. Мантуров также указал на скромные объёмы товарооборота, не превышающие 100 миллионов долларов, и выразил уверенность в возможностях его наращивания.
Ранее стало известно, что первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился в Дохе с главой правительства и МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани. В рамках встречи стороны переговоров обсудили урегулирование конфликта на Украине. Катар выразил готовность поддержать любые инициативы по урегулированию украинского кризиса.
ТАСС / Михаил Синицын