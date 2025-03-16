Мантуров: Россия готова увеличить поставки халяльной сельхозпродукции в Катар

Россия выразила готовность увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Катар, в том числе возрастут объёмы поставок халяльной продукции. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время пятого заседания Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

«Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба», — подчеркнул он.

В число самых перспективных экспортных товаров, по словам Мантурова, вошли также говядина, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия.

Первый вице-премьер заявил о важности обеспечения непрерывных финансовых операций между Россией и Катаром для развития двусторонней торговли. Мантуров также указал на скромные объёмы товарооборота, не превышающие 100 миллионов долларов, и выразил уверенность в возможностях его наращивания.