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16 марта, 13:49

Приняли за наёмника: Тестя российского футболиста спасли из плена в Африке

Тестя футболиста Лысцова вызволили из плена в Буркина-Фасо благодаря БРИКС

Виталий Лысцов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Виталий Лысцов. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

В Африке спасли россиянина, родственника экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова, пишет Mash. Речь о Вячеславе Палие, который пропал в Буркина-Фасо и перестал выходить на связь 21 февраля. Только сейчас удалось узнать его местоположение, что стало первой операцией БРИКС по вызволению отдельно взятого человека из плена.

Российская сторона обратилась в десятки стран для помощи тестю экс-защитника московского «Локомотива». Сообщения о пропаже Палия получили: Аппарат переходного президента Мали Ассими Гоита, глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, помощник короля Марокко Мохаммеда VI бен аль-Хасана, помощник президента Сенегала, помощник президента ЮАР Сирила Рамафоса, а также руководство Организации исламского сотрудничества (объединение всех мусульманских стран).

В итоге выяснилось, что россиянин был задержан в Мали и отправлен в тюрьму. Его поймали военные Буркина-Фасо, приняв за иностранного наёмника. 21 февраля мужчина ехал на автобусе и случайно оказался в зоне боевых действий. Мужчина стал подозреваемым в деле о терроризме. Палий три недели провёл за решёткой, позвонить семье ему не дали. История получила счастливую развязку благодаря МИД РФ и представительству стран БРИКС. 12 марта Вячеслава освободили, сейчас он готовится к вылету на родину.

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Напомним, в Африке пропал тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова. 5 февраля он вылетел из Италии и оказался в Буркина-Фасо. 21 февраля Вячеслав Палий последний раз говорил с родственниками. Он сообщил, что едет на автобусе в столицу Мали. Затем он планировал полететь транзитом через Стамбул в Тбилиси, чтобы встретиться с супругой и уехать с ней в Панаму.

Татьяна Миссуми
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