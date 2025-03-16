Приняли за наёмника: Тестя российского футболиста спасли из плена в Африке

В Африке спасли россиянина, родственника экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова, пишет Mash. Речь о Вячеславе Палие, который пропал в Буркина-Фасо и перестал выходить на связь 21 февраля. Только сейчас удалось узнать его местоположение, что стало первой операцией БРИКС по вызволению отдельно взятого человека из плена.

Российская сторона обратилась в десятки стран для помощи тестю экс-защитника московского «Локомотива». Сообщения о пропаже Палия получили: Аппарат переходного президента Мали Ассими Гоита, глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, помощник короля Марокко Мохаммеда VI бен аль-Хасана, помощник президента Сенегала, помощник президента ЮАР Сирила Рамафоса, а также руководство Организации исламского сотрудничества (объединение всех мусульманских стран).

В итоге выяснилось, что россиянин был задержан в Мали и отправлен в тюрьму. Его поймали военные Буркина-Фасо, приняв за иностранного наёмника. 21 февраля мужчина ехал на автобусе и случайно оказался в зоне боевых действий. Мужчина стал подозреваемым в деле о терроризме. Палий три недели провёл за решёткой, позвонить семье ему не дали. История получила счастливую развязку благодаря МИД РФ и представительству стран БРИКС. 12 марта Вячеслава освободили, сейчас он готовится к вылету на родину.