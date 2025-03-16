Российский капитан предстал перед английским судом за аварию с танкером в Северном море
Капитана из РФ обвинили в непредумышленном убийстве из-за аварии с танкером
Российский капитан грузового судна Solong, которое столкнулось с танкером под американским флагом в Северном море, в субботу предстал перед английским судом по обвинению в непредумышленном убийстве из-за халатности. Об этом сообщает CNN.
Капитан «Солонга», 59-летний Владимир Мотин из Санкт-Петербурга, был вызван в мировой суд Халла по делу о смерти 38-летнего филиппинца Марка Анджело Перниа — члена экипажа, который пропал после инцидента и считается погибшим.
Во время 35-минутного заседания суд заслушал детали столкновения, которое морские эксперты охарактеризовали как «загадку». Прокурор Амелия Кац отметила, что танкер Stena Immaculate находился на якоре более 15 часов перед тем, как в него врезалось судно Solong, двигавшееся со скоростью свыше 15 узлов.
Она добавила, что «Солонг» не предпринял никаких попыток связаться с танкером для предупреждения о возможном столкновении и не изменил ни курс, ни скорость.
Весь экипаж танкера из 23 человек был спасён, тогда как только 13 из 14 членов экипажа «Солонга» были эвакуированы в безопасное место. Морской министр Великобритании Майк Кейн сообщил, что спасательная операция по поиску пропавшего члена экипажа была прекращена поздно вечером в понедельник.
Напомним, нефтяной танкер и контейнеровоз столкнулись 10 марта. Всё случилось у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира. После «встречи» корабли загорелись. Капитана контейнеровоза арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности. Оба судна перевозили опасные вещества, часть которых вылилась в море. Позже выяснилось, что арестованный кэп является гражданином России.
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