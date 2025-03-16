Российский капитан предстал перед английским судом за аварию с танкером в Северном море

Российский капитан грузового судна Solong, которое столкнулось с танкером под американским флагом в Северном море, в субботу предстал перед английским судом по обвинению в непредумышленном убийстве из-за халатности. Об этом сообщает CNN.

Капитан «Солонга», 59-летний Владимир Мотин из Санкт-Петербурга, был вызван в мировой суд Халла по делу о смерти 38-летнего филиппинца Марка Анджело Перниа — члена экипажа, который пропал после инцидента и считается погибшим.

Во время 35-минутного заседания суд заслушал детали столкновения, которое морские эксперты охарактеризовали как «загадку». Прокурор Амелия Кац отметила, что танкер Stena Immaculate находился на якоре более 15 часов перед тем, как в него врезалось судно Solong, двигавшееся со скоростью свыше 15 узлов.

Она добавила, что «Солонг» не предпринял никаких попыток связаться с танкером для предупреждения о возможном столкновении и не изменил ни курс, ни скорость.