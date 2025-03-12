Капитан судна, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, оказался россиянином

Компания-владелец контейнеровоза, который столкнулся с танкером у берегов Великобритании, заявила, что задержанный ранее капитан грузового судна является гражданином России. Об этом сообщает Reuters.

«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — говорится в материале.

Согласно заявлению владельца, экипаж судна состоял из граждан России и Филиппин. Тем не менее в российском посольстве в Лондоне сообщили, что британские власти не уведомляли российскую сторону о наличии наших граждан на борту судов, столкнувшихся в Северном море.