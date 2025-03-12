Капитан судна, столкнувшегося с танкером у берегов Англии, оказался россиянином
Reuters: Задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался гражданином РФ
Компания-владелец контейнеровоза, который столкнулся с танкером у берегов Великобритании, заявила, что задержанный ранее капитан грузового судна является гражданином России. Об этом сообщает Reuters.
«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — говорится в материале.
Согласно заявлению владельца, экипаж судна состоял из граждан России и Филиппин. Тем не менее в российском посольстве в Лондоне сообщили, что британские власти не уведомляли российскую сторону о наличии наших граждан на борту судов, столкнувшихся в Северном море.
«Посольство с первых минут отслеживает ситуацию вокруг столкновения двух судов в Северном море 10 марта. Сотрудники консульского отдела находятся в плотном контакте с британскими компетентными органами. За истёкшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии», — заявили в дипмиссии РИА «Новости».
Напомним, нефтяной танкер и контейнеровоз столкнулись 10 марта. ЧП произошло у побережья графства Восточный райдинг Йоркшира. После столкновения возник пожар. Капитан контейнеровоза Solong был арестован по подозрению в убийстве по неосторожности. Оба судна перевозили опасные вещества, часть которых вылилась в море.
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