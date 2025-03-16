В Азербайджан прибыла делегация РФ во главе с Валентиной Матвиенко
Российская делегация под предводительством Председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко прибыла в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента России.
Делегация России с Валентиной Матвиенко прибыла в Азербайджан. Видео © Telegram / Совет Федерации
«Делегация Совета Федерации во главе с Председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику», — говорится в публикации.
Ранее Валентина Матвиенко высказалась о предложенном Киевом 30-дневном перемирии на Украине. Председатель Совфеда заявила, что поддерживает предложение, но перед тем, как оно будет принято Россией, необходимо договориться о том, кто будет отвечать за контроль соблюдения режима прекращения огня.
Telegram / Совет Федерации