Матвиенко назвала гениальной подземную операцию ВС РФ по освобождению Суджи

Операция российских штурмовиков, которые проникли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области по газовой магистрали, стала гениальным военным решением. Об этом в интервью журналистке Ольге Скабеевой заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она призналась, что когда увидела кадры с этой операцией, у неё мурашки пробежали по спине.