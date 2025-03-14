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Регион
14 марта, 15:57

Матвиенко назвала гениальной подземную операцию ВС РФ по освобождению Суджи

Операция российских штурмовиков, которые проникли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области по газовой магистрали, стала гениальным военным решением. Об этом в интервью журналистке Ольге Скабеевой заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она призналась, что когда увидела кадры с этой операцией, у неё мурашки пробежали по спине.

«‎Патриот, улыбайся!» Появилось видео с нашим десантом в трубе во время секретной подземной операции
«‎Патриот, улыбайся!» Появилось видео с нашим десантом в трубе во время секретной подземной операции

«Они в полусогнутом состоянии, в закрытом пространстве, и не просто сами шли, а везли необходимое вооружение за собой... Какое гениальное военное решение придумали наши командиры, использовав эту возможность», — отметила Матвиенко.

Напомним, что благодаря героической операции «Поток» стало возможным взятие Суджи. Восемь сотен бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе Спецназовцам пришлось пройти 14 км в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода.

Гермасимов в докладе Путину назвал операцию «Поток» неожиданностью для ВСУ
Гермасимов в докладе Путину назвал операцию «Поток» неожиданностью для ВСУ
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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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