Матвиенко высказалась о предложенном России 30-дневном перемирии
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако перед этим считает важным обсудить, кто будет отвечать за контроль за режимом перемирия. Об этом она заявила в интервью Ольге Скабеевой.
Матвиенко напомнила, что российское руководство неоднократно подчеркивало свою приверженность мирному, дипломатическому решению и готовность к переговорам.
«Мы, конечно, поддерживаем их, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значит для нас и не повторится ли это через 30 дней снова и с новой силой», — подчеркнула спикер Совета Федерации, добавив, что «быстрых решений в таких ситуациях не бывает»
Матвиенко также отметила, что если мобилизация и поставки оружия продолжатся, то о настоящем перемирии не может быть и речи.
Напомним, что 13 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное перемирие на Украине, но с рядом нюансов. Президент поинтересовался, как Киев будет использовать режим прекращения огня, и кто будет контролировать соблюдение перемирия.
Life.ru