Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 16:19

Матвиенко высказалась о предложенном России 30-дневном перемирии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако перед этим считает важным обсудить, кто будет отвечать за контроль за режимом перемирия. Об этом она заявила в интервью Ольге Скабеевой.

Матвиенко напомнила, что российское руководство неоднократно подчеркивало свою приверженность мирному, дипломатическому решению и готовность к переговорам.

«Мы, конечно, поддерживаем их, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значит для нас и не повторится ли это через 30 дней снова и с новой силой», — подчеркнула спикер Совета Федерации, добавив, что «быстрых решений в таких ситуациях не бывает»

Матвиенко также отметила, что если мобилизация и поставки оружия продолжатся, то о настоящем перемирии не может быть и речи.

Зеленский остался недоволен готовностью Путина к перемирию
Зеленский остался недоволен готовностью Путина к перемирию

Напомним, что 13 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное перемирие на Украине, но с рядом нюансов. Президент поинтересовался, как Киев будет использовать режим прекращения огня, и кто будет контролировать соблюдение перемирия.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Валентина Матвиенко
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar