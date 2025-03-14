Матвиенко высказалась о предложенном России 30-дневном перемирии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако перед этим считает важным обсудить, кто будет отвечать за контроль за режимом перемирия. Об этом она заявила в интервью Ольге Скабеевой.

Матвиенко напомнила, что российское руководство неоднократно подчеркивало свою приверженность мирному, дипломатическому решению и готовность к переговорам.

«Мы, конечно, поддерживаем их, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значит для нас и не повторится ли это через 30 дней снова и с новой силой», — подчеркнула спикер Совета Федерации, добавив, что «быстрых решений в таких ситуациях не бывает»