Курс на самоуничтожение: Россиянин неделю был «при смерти» из-за градусника

Из-за купленного в аптеке бракованного ртутного градусника мужчина из Подмосковья дорвался до приёма антибиотиков и тревожных походов в поликлинику. Об этом сообщает SHOT.

Бракованный градусник. Фото © Telegram / SHOT

Виталий из Красногорска примерно две недели назад почувствовал недомогание. Он сходил в аптеку за градусником, а придя домой и померив температуру, испугался от увиденных значений — прибор показал 39,8. «Умирающий» кое-как доковылял до поликлиники, где ему диагностировали ОРВИ, выписали антибиотики, жаропонижающее и лекарство от кашля. Долго и упорно он лечился, но градусник показывал всё такие же высокие значения.

Спустя несколько дней температура всё так же оставалась высокой. Напуганный «больной» приехал в платную клинику сделать КТ лёгких, которые оказались в полном порядке. Там ему дали другой градусник, который, к великому удивлению, показал 36. Домашний прибор продолжал выдавать стабильные 38.

Виталий сообщил, что в той же ситуации недавно оказалась и его знакомая, купившая в аптеке градусник. Мужчина уверен, что погрешность слишком большая, прибор неисправен, и переживает, что кто-то так же может нарваться на поломанный прибор.