Кадыров присвоил звание Героя Чечни восьмерым бойцам СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание Чеченской Республики — «Герой Чеченской Республики» восьмерым бойцам СВО. Награждение солдат провёл командир спецназа «АХМАТ» заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.

Бойцы СВО получили высшее звание Чеченской Республики — «Герой Чеченской Республики». Видео © Telegram / Kadyrov_95

Награды получили Бекхан Юнусов (Аид), Вах Сааев (Ваха), Султан Магомадов (Охотник), Андрей Кудашкин (Архангел), Сергей Исмаилов, Олег Трейдин, Рустам Джабраилов и Лечи Зулаев. Кадыров отметил, что звание ребята смогли получить «потом и кровью, самоотверженной службой на передовой и беззаветной преданностью Отечеству». Он поблагодарил каждого за их вклад в достижение целей и задач СВО.

«Это настоящие воины, которые поставили честь, долг и верность Родине превыше всего. Их доблесть, мужество и преданность своему делу служат достойным примером для всех нас. Своим упорством и трудом они доказали, что спецназ «АХМАТ» — это один из самых эффективных подразделений ВС РФ, где каждый боец способен выполнять даже самые сложные задачи с полной самоотдачей», — написал Кадыров.