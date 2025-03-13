Миронов предложил присвоить звания Героев России участникам операции «Поток»

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением присвоить звания Героев Российской Федерации всем военнослужащим, участвовавшим в операции «Поток» в Курской области.

Он подчеркнул уникальность и стратегическое значение операции, которая, по его словам, «положила начало освобождению Курской области» и позволила вытеснить украинские формирования из Суджи.