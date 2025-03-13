Миронов предложил присвоить звания Героев России участникам операции «Поток»
Сергей Миронов. Обложка © Telegram / Сергей Миронов
Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением присвоить звания Героев Российской Федерации всем военнослужащим, участвовавшим в операции «Поток» в Курской области.
Он подчеркнул уникальность и стратегическое значение операции, которая, по его словам, «положила начало освобождению Курской области» и позволила вытеснить украинские формирования из Суджи.
«Прошу Президента РФ Владимира Путина присвоить звания Героев России всем участникам операции «Поток», — говорится в сообщении Миронова.
Операция «Поток» стала известной благодаря тому, что более 800 российских военных использовали пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород для проникновения в город Суджа. Для украинских боевиков манёвр российской армии стал полной неожиданностью. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи, а на следующий день военные установили флаг РФ на здание администрации города.